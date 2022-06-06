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1 час назад

Задержанный на Шри-Ланке самолет «Аэрофлота» вылетел в Москву

Деловая газета "Взгляд"иещё 3

Задержанный на Шри-Ланке самолет российской авиакомпании «Аэрофлот» направляется в Москву с членами экипажа, собщило издание News First.

Задержанный на Шри-Ланке самолет «Аэрофлота» вылетел в Москву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«(Самолет) A330 «Аэрофлота» (SU289) вылетел в Москву с членами экипажа после того, как Высший коммерческий суд Коломбо приостановил действие приказа», – передает РИА «Новости» со ссылкой на издание News First.

Напомним, суд Шри-Ланки приостановил действие приказа, запрещающего самолету покидать страну. Это было сделано после того, как Высокий коммерческий суд Коломбо рассмотрел ходатайство, поданное генпрокурором.

Вылет из Коломбо 2 июня был отменен из-за отсутствия разрешения авиавластей Шри-Ланки. МИД России из-за этого выразил протест послу Шри-Ланки, а сама компания «Аэрофлот» приостановила продажу билетов в Коломбо.

Общество,МИД России,Аэрофлот,
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