Задержанный на Шри-Ланке самолет «Аэрофлота» вылетел в Москву

Задержанный на Шри-Ланке самолет российской авиакомпании «Аэрофлот» направляется в Москву с членами экипажа, собщило издание News First.

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«(Самолет) A330 «Аэрофлота» (SU289) вылетел в Москву с членами экипажа после того, как Высший коммерческий суд Коломбо приостановил действие приказа», – передает РИА «Новости» со ссылкой на издание News First.

Напомним, суд Шри-Ланки приостановил действие приказа, запрещающего самолету покидать страну. Это было сделано после того, как Высокий коммерческий суд Коломбо рассмотрел ходатайство, поданное генпрокурором.