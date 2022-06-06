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Выпуск легковых автомобилей в РФ упал наполовину

По данным Росстата, в январе - апреле в России было выпущено 264 тыс. легковых автомобилей, объем производства снизился на 47,4% по сравнению с предыдущим годом. Почему западные санкции сильнее всего ударили именно по автомобильной промышленности, разбирались «Известия».

Опрошенные изданием эксперты обратили внимание на то, что Россия очень сильно интегрирована в мировую автомобильную промышленность и сейчас сложилась ситуация, когда многочисленные автозаводы в стране простаивают из-за проблем с логистикой.

Озвучена схема вывоза украинского зерна

Турция, Россия и Украина согласовали схему вывоза украинского зерна. Дорожная карта должна быть утверждена 8-9 июня во время визита глав МИД РФ и Минобороны в Турцию. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишут «Известия».

По данным источников издания, ожидается, что турецкие военные займутся разминированием прибрежной зоны в районе Одессы. Затем суда выйдут из порта под конвоем турецких кораблей, а до Босфора их будут сопровождать российские военные, чтобы обеспечить безопасность и не допустить провокации. Пока схема вывоза зерна согласована только для порта Одессы.

В Европе создают хранилище доказательств преступлений на Украине

Евроюст создает отдельный сервер для сбора и хранения доказательств нарушений международного права на Украине «в безопасном месте», доступном для всех компетентных органов. Там будут храниться спутниковые снимки, фотографии, видео- и аудиозаписи, сообщает «Коммерсант».

Эксперты отметили, что сбором и хранением доказательств преступлений на Украине занимается также и российская сторона. При этом, по их мнению, на признание взаимных претензий рассчитывать не приходится, а доказательства будут использованы для пиара.

Российские автомобилисты подали в суд на Mercedes, Volkswagen и Toyota

«Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) заявила о возникновении у клиентов Mercedes, Volkswagen, General Motors и Toyota Motor проблем с ремонтом и техобслуживанием после начала спецоперации на Украине и подала в суд на автоконцерны. Об этом пишут «Известия».

По словам главы ОПИ Олега Павлова, основное требование в исках - возобновление поставок запчастей и автомобилей. Суд уже начал рассматривать одно из дел - иск против ООО «Тойота Мотор». Роспотребнадзор подтвердил готовность участвовать в разбирательствах.

Глава МИД Германии отказалась встречаться с украинским послом

Глава внешнеполитического ведомства Германии Анналена Бербок отказалась от встречи с послом Украины Андреем Мельником, которой он ранее добивался. Об этом со ссылкой на немецкое издание Bild пишут «Известия».