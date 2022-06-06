Глава РСМД обесценил планы США по антироссийской политике

«Большинство латиноамериканских стран не намерены ставить российско-украинский конфликт своим главным внешнеполитическим приоритетом», — уверен он, передает китайская газета Global Times. Более того, подчеркнул глава РСМД, большая часть стран-участниц саммита, включая Бразилию, Мексику и Аргентину, не собираются вводить жесткие экономические санкции против Москвы. «Напротив, они часто рассматривают западные антироссийские санкции как возможность заполнить вакуум и завоевать более сильные позиции на российских рынках», — подчеркнул эксперт.