Иммунолог назвал срок начала следующей волны коронавируса

Коронавирус будет периодически возвращаться. Очередная вспышка может произойдет в сентябре или октябре этого года. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил иммунолог Владимир Болибок.
— У нас сейчас в последние несколько недель колебания идут по числу заболевших — то вверх, то вниз. Но это вовсе не означает, что завтра начнется новая волна, — сказал он.
По словам эксперта, в феврале этого года была зафиксирована очередная полна заболеваемости. Затем люди начался процесс иммунизации.
Этой защиты хватит ровно на шесть-восемь месяцев. Следовательно, новая волна может начаться в сентябре или октябре этого года.
Болибок призвал граждан не забывать о вакцинации. Он напомнил, что именно иммунизация позволит укрепить защиту организма от вируса и исключит тяжелое течение болезни на случай появления нового варианта заболевания.
До этого врач-вирусолог Виктор Зуев в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что новой вспышки коронавирусной инфекции вряд ли стоит ожидать в России. По его словам, сегодня у граждан образовался защитный механизм и коллективный иммунитет.