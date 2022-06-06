Иммунолог назвал срок начала следующей волны коронавируса

Коронавирус будет периодически возвращаться. Очередная вспышка может произойдет в сентябре или октябре этого года. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил иммунолог Владимир Болибок.

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— У нас сейчас в последние несколько недель колебания идут по числу заболевших — то вверх, то вниз. Но это вовсе не означает, что завтра начнется новая волна, — сказал он.

По словам эксперта, в феврале этого года была зафиксирована очередная полна заболеваемости. Затем люди начался процесс иммунизации.

Этой защиты хватит ровно на шесть-восемь месяцев. Следовательно, новая волна может начаться в сентябре или октябре этого года.

Болибок призвал граждан не забывать о вакцинации. Он напомнил, что именно иммунизация позволит укрепить защиту организма от вируса и исключит тяжелое течение болезни на случай появления нового варианта заболевания.