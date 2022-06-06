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40 минут назад

Иммунолог Болибок назвал срок начала следующей волны коронавируса

Вечерняя Москваиещё 2

Коронавирус будет периодически возвращаться. Очередная вспышка может произойдет в сентябре или октябре этого года. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил иммунолог Владимир Болибок.

Иммунолог назвал срок начала следующей волны коронавируса
Фото: АГН МоскваАГН Москва

— У нас сейчас в последние несколько недель колебания идут по числу заболевших — то вверх, то вниз. Но это вовсе не означает, что завтра начнется новая волна, — сказал он.

По словам эксперта, в феврале этого года была зафиксирована очередная полна заболеваемости. Затем люди начался процесс иммунизации.

Этой защиты хватит ровно на шесть-восемь месяцев. Следовательно, новая волна может начаться в сентябре или октябре этого года.

Болибок призвал граждан не забывать о вакцинации. Он напомнил, что именно иммунизация позволит укрепить защиту организма от вируса и исключит тяжелое течение болезни на случай появления нового варианта заболевания.

До этого врач-вирусолог Виктор Зуев в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что новой вспышки коронавирусной инфекции вряд ли стоит ожидать в России. По его словам, сегодня у граждан образовался защитный механизм и коллективный иммунитет.

Общество,Владимир Болибок,Виктор Зуев,
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