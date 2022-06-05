Умер народный артист России Темур Чхеидзе

Народный артист России, театральный режиссер Темур Чхеидзе умер в возрасте 78 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Полвека режиссер посвятил театру. Темур Чхеидзе является автором около 80 драматических, оперных и телевизионных спектаклей», - говорится в сообщении.

Темур Чхеидзе начал работать в БДТ имени Товстоногова в 1991 году. Тогда он занимал должность режиссера-постановщика. В 2004-м он стал главным режиссером театра, а в 2007-м — художественным руководителем.

В 2013 году Чхеидзе ушел из БДТ, объяснив это тем, что настало время, когда театру нужны перемены, но его «принципиальный путь — сохранять наследие Товстоногова».

«Убеждён, что пройдут неполные 10 лет, и классика снова понадобится русскому театру», - сказал тогда режиссер.