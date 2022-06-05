"Это фейк": российский миллиардер опроверг избиение экс-жены

Президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков назвал фейком информацию СМИ о бывшей супруге, обвинившей его в избиениях. Издатель заявил, что никаких полицейских проверок не проводится, сообщает «Газета.Ru».
«Насколько я знаю, никакого обращения не было и никакой проверки нет. Это фейк, который снят источником и странно, что уважаемое издание его препощивает», - сказал Новиков.
По его словам, оснований для подобных публикаций нет.
Ранее Telegram-канал 112 сообщил, что миллиардер Олег Новиков якобы избил бывшую жену в Подмосковье. Женщина с ушибами колена и тазобедренного сустава обратилась за помощью к медикам.
Некоторые СМИ сообщали, что конфликт якобы произошел в деревне Жуковка, а в полицию обратились медики, оказывавшие женщине помощь. Общаться с журналистами Марина Новикова отказалась.
Олег Новиков — основатель одной из крупнейших в России издательских групп «Эксмо-АСТ». Имеет звание Заслуженного работника культуры РФ.