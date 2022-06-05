"Это фейк": российский миллиардер опроверг избиение экс-жены

Президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков назвал фейком информацию СМИ о бывшей супруге, обвинившей его в избиениях. Издатель заявил, что никаких полицейских проверок не проводится, сообщает «Газета.Ru».

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«Насколько я знаю, никакого обращения не было и никакой проверки нет. Это фейк, который снят источником и странно, что уважаемое издание его препощивает», - сказал Новиков.

По его словам, оснований для подобных публикаций нет.

Ранее Telegram-канал 112 сообщил, что миллиардер Олег Новиков якобы избил бывшую жену в Подмосковье. Женщина с ушибами колена и тазобедренного сустава обратилась за помощью к медикам.

Некоторые СМИ сообщали, что конфликт якобы произошел в деревне Жуковка, а в полицию обратились медики, оказывавшие женщине помощь. Общаться с журналистами Марина Новикова отказалась.