Оценена возможность вспышки эпидемии оспы обезьян

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с ТАСС оценил возможность вспышки эпидемии оспы обезьян. По его словам, такое может произойти только если вирус мутирует, в связи с чем у него появится возможность передаваться воздушно-капельным путем.

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«Эпидемия может случиться, если обезьянья оспа вдруг приобретет возможность передаваться воздушно-капельным путем от человека человеку. Вот если такое произойдет в результате мутации, то такой обновленный вирус вполне может стать инициатором большой вспышки. Сейчас пока такого нет, путь передачи оспы контактно-бытовой», — заявил специалист.

Он также отметил необходимость как можно более скорой разработке вакцины с последующей вакцинацией людей по эпидемическим показаниям, а также, в первую очередь, ученых и врачей, которые вынуждены контактировать с больными.