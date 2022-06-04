Конюхов планирует пролететь на мотопараплане 500 км без посадки

Российский путешественник, амбассадор проекта «Чистая Арктика» Федор Конюхов заявил на пресс-конференции в Архангельской области, что планирует пролететь на мотопараплане 500 км без посадки. Вместе с ним полетит мастер спорта международного класса, пилот Игорь Потапкин. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Федор Конюхов и Игорь Потапкин планируют совершить многоэтапный перелет протяженностью до 3 тыс. км от Белого до Черного моря. Старт намечен на 5 июня из деревни Перхачево Приморского района [Архангельской области]», - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что «во время первого этапа экспедиции пилоты намерены пролететь до 500 км без посадки, чтобы побить действующий мировой рекорд в 427 км. Это открытая беспосадочная дальность, и чтобы ее преодолеть, нужна техническая подготовка - далеко не каждый летательный аппарат сможет находиться в воздухе так долго».

Отмечается, что двухместный мотопараплан, на котором путешественники собираются установить новый мировой рекорд, может развивать скорость до 50 км в час. В зависимости от погодных условий, полет пройдет на высотах от 10 м до 2 км.

«Вчера провели тренировочный полет и ощутили сильную турбулентность - ветер был порывистый. Очевидно, что полет пройдет в разных метеоусловиях, в том числе и в сложных», - уточнил Потапкин.