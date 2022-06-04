В Петербурге закрасили граффити с Хармсом

В Санкт-Петербурге сотрудники коммунальной службы на фасаде дома № 11 по улице Маяковского закрасили портрет поэта и драматурга Даниила Хармса. Об этом пишет портал «Фонтанка».

Фото: Телеграм-канал «Artemenko Galina» Телеграм-канал «Artemenko Galina»

Отмечается, что в 2016 году художники Паша Кас и Павел Мокич изобразили Хармса на фасаде дома, в котором писатель прожил почти 15 лет до своего ареста в 1941 году. Они приурочили создание мурала к 74-летию со дня смерти поэта.

Рисунок не был санкционирован властями северной столицы, поэтому начались судебные разбирательства. Они продолжались около пяти лет. В конце октября 2021 года Дзержинский районный суд постановил закрасить портрет поэта, уточняет «Газета.Ru».

Издание напоминает, что фанаты Хармса разместили петицию на сайте Change.org с требованием сохранить портрет. Ее подписали 32 тыс. человек. Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и экс-губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко требовали не допустить уничтожения граффити.