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10 минут назад

Фигурант «дела Литвиненко» Дмитрий Ковтун скончался от от COVID-19

Илья Родин

Бизнесмен Дмитрий Ковтун, которого британские власти обвиняли в смерти бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, скончался от последствий COVID-19. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники.

Умер фигурант «дела Литвиненко»
Фото: ТАССТАСС

«Дмитрий Ковтун умер сегодня в одной из московских больниц от последствий ковида», - уточнил источник агентства.

Отмечается, что Александр Литвиненко умер в Лондоне в 2006 году в результате отравления радиоактивным полонием-210.

В его гибели власти Великобритании в январе 2016 года, после «открытого разбирательства», обвинили российских предпринимателей Дмитрия Ковтуна и Андрея Лугового, уточняет «Интерфакс».

Во время следствия Ковтун постоянно заявлял о своей невиновности и полной готовности опровергнуть любые выдвинутые против него обвинения.

Российские власти также опровергли выводы следствия, подчеркнула «Лента.ру».

Общество,Дмитрий Ковтун,Андрей Луговой,Александр Литвиненко,ФСБ,
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