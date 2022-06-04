Умер фигурант «дела Литвиненко»

Бизнесмен Дмитрий Ковтун, которого британские власти обвиняли в смерти бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, скончался от последствий COVID-19. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники.

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«Дмитрий Ковтун умер сегодня в одной из московских больниц от последствий ковида», - уточнил источник агентства.

Отмечается, что Александр Литвиненко умер в Лондоне в 2006 году в результате отравления радиоактивным полонием-210.

В его гибели власти Великобритании в январе 2016 года, после «открытого разбирательства», обвинили российских предпринимателей Дмитрия Ковтуна и Андрея Лугового, уточняет «Интерфакс».

Во время следствия Ковтун постоянно заявлял о своей невиновности и полной готовности опровергнуть любые выдвинутые против него обвинения.