Названы главные направления летнего отдыха

«Это Сочи, Краснодарский край , Москва с Подмосковьем , Санкт-Петербург и в целом Северо-Запад. Казань тоже себя очень хорошо показала и впервые в пятерку вошел Северный Кавказ. РЖД-туры и авиачартер в Дагестан на Каспий, и автомобильный», - сообщил Барзыкин.

«Сейчас уже и в Тюмень с мая были чартерные программы. В Сибирь формируются чартерные программы», - добавил Барзыкин.

Ранее сервис бронирования жилья Tvil.ru перечислил самые подешевевшие направления для летнего отпуска в России. На первом месте оказалось село Окуневка в Крыму, где стоимость проживания в отелях снизилась на 52% (1,1 тысячи рублей в сутки) по сравнению с предыдущим годом. Второе и третье места заняли Нижний Новгород и Тамань – там размещение для туристов летом стоит на 51 и 45% меньше и составит 3,1 и 3,4 тысячи рублей соответственно.