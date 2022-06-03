Названы главные направления летнего отдыха

Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Казань и Северный Кавказ будут главными направлениями для летнего отдыха россиян, рассказал «Ура.ру» вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.
По его словам, эта пятерка направлений лидировала и в майские праздники.
«Это Сочи, Краснодарский край, Москва с Подмосковьем, Санкт-Петербург и в целом Северо-Запад. Казань тоже себя очень хорошо показала и впервые в пятерку вошел Северный Кавказ. РЖД-туры и авиачартер в Дагестан на Каспий, и автомобильный», - сообщил Барзыкин.
Крым опустился на шестую позицию из-за ограничения работы аэропортов. Логистические трудности заставили россиян переориентироваться на другие внутренние направления, к примеру, Северный Кавказ, Центральная Россия, Золотое кольцо.
«Сейчас уже и в Тюмень с мая были чартерные программы. В Сибирь формируются чартерные программы», - добавил Барзыкин.
Среди зарубежных направлений лидирует Турция, на нее приходится 60% бронирований. Следом идут Объединенные Арабские Эмираты и Египет.
«Сейчас на Египет вновь возобновляется бронирование. Летом жарковато, но туры туда планируются. Неплохо СНГ смотрится, потому что Армения, Казахстан, Узбекистан востребованы», - сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии.
Ранее сервис бронирования жилья Tvil.ru перечислил самые подешевевшие направления для летнего отпуска в России. На первом месте оказалось село Окуневка в Крыму, где стоимость проживания в отелях снизилась на 52% (1,1 тысячи рублей в сутки) по сравнению с предыдущим годом. Второе и третье места заняли Нижний Новгород и Тамань – там размещение для туристов летом стоит на 51 и 45% меньше и составит 3,1 и 3,4 тысячи рублей соответственно.