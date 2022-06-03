Олег Кашин прокомментировал включение в список иноагентов

Внесенный в реестр СМИ-иноагентов журналист Олег Кашин заявил, что в российских медиа он давно в "стоп-листах", а его последняя работа закончилась после начала военной операции на Украине. Об этом он сообщил "Коммерсанту".

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"Люблю свое отечество и всегда буду жалеть, что у нас друг с другом так вышло, - сказал Кашин.

Он добавил, что не видит поводов "выполнять требования неконституционного закона" и не собирается ставить пометки о статусе иноагента в своих соцсетях. Министерство юстиции в пятницу, 3 июня, внесло в список СМИ-иноагентов шесть человек, в том числе журналистов Олега Кашина, Алексея Пивоварова и художницу Юлию Цветкову. Одновременно в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, внесли бывшего совладельца "Евросети", предпринимателя Евгения Чичваркина.