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28 минут назад

Олег Кашин прокомментировал включение в список иноагентов

Газета.Ru

Внесенный в реестр СМИ-иноагентов журналист Олег Кашин заявил, что в российских медиа он давно в "стоп-листах", а его последняя работа закончилась после начала военной операции на Украине. Об этом он сообщил "Коммерсанту".

Олег Кашин прокомментировал включение в список иноагентов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Люблю свое отечество и всегда буду жалеть, что у нас друг с другом так вышло, - сказал Кашин.

Он добавил, что не видит поводов "выполнять требования неконституционного закона" и не собирается ставить пометки о статусе иноагента в своих соцсетях. Министерство юстиции в пятницу, 3 июня, внесло в список СМИ-иноагентов шесть человек, в том числе журналистов Олега Кашина, Алексея Пивоварова и художницу Юлию Цветкову. Одновременно в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, внесли бывшего совладельца "Евросети", предпринимателя Евгения Чичваркина.

В начале апреля в России был создан реестр "физических лиц, выполняющих функцию иностранного агента". Первыми в него внесли журналистов Евгения Киселева и Матвея Ганапольского. Позднее в него вошли бывший совладелец и глава ЮКОСа Михаил Ходорковский и бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров.

Общество,Юлия Цветкова,Алексей Пивоваров,Евгений Чичваркин,Евгений Киселев,Олег Кашин,Гарри Каспаров,Михаил Ходорковский,Коммерсант,Евросеть,ЮКОС,
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