Вдова Баталова выдвинула иск к Дрожжиной и Цивину на 1,7 млн рублей

Вдова народного артиста СССР Алексея Баталова Гитана Леонтенко подала гражданский иск к артистке Наталье Дрожжиной, ее мужу Михаилу Цивину и нотариусу Дмитрию Бублию, передает РЕН ТВ.

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Адвокат Баталовых Сергей Лукин рассказал, что вдова и дочь актера намерены взыскать с Дрожжиной и Цивина по 500 тысяч рублей с каждого в качестве моральной компенсации, а также получить 750 тысяч рублей за судебные расходы. С Дмитрия Бублия, который изготовил договоры пожизненного содержания с иждивением, семья Баталовых хочет получить 500 тысяч рублей.

Напомним, что после смерти народного артиста СССР Алексея Баталова в 2017 году его вдова и дочь остались без наследства. Артистка Наталья Дрожжина и ее муж Михаил Цивин получили право распоряжаться имуществом семьи Баталовых на основании договора пожизненного содержания с иждивением. Впоследствии вдова и дочь Баталова добились признания договора недействительным.