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38 минут назад

Актер из "Кухни" Алексей Войтков погиб на Крымском мосту

Российская Газета

30 мая трагически оборвалась жизнь российского актера и каскадера Алексея Войткова. Артист погиб во время страшного ДТП на Крымском мосту.

Звезда сериала "Кухня" погиб на Крымском мосту
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Как уточнено порталом МыКерчь.рф, Алексей на своем "УАЗе Патриот" направлялся из Керчи в сторону материка, из-за технической неисправности сделал остановку. Каскадер выставил соответствующий знак, прижался к обочине и шел за инструментами, когда водитель зерновоза, миновав знак аварийной остановки, ударил "Патриота" в левый задний угол, снеся заднюю дверь вместе с Войтковым.

По данным ресурса, изувеченное тело артиста осталось на дороге примерно в двадцати метрах от его "УАЗа", тогда как грузовая "Скания" остановилась лишь через шестьдесят метров: общая длина тормозного пути зерновоза - почти девяносто метров.

Алексей Войтков родился 3 июля 1976 года. Член Союза каскадеров России. За его плечами - работа в фильмах и сериалах "Черная лестница", "Кухня", "Кремень", "Земский доктор", "Дело Крапивиных". В качестве каскадера Алексей работал на десятке проектов, в том числе - в "Трех мушкетерах" 2013 года.

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