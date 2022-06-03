Звезда сериала "Кухня" погиб на Крымском мосту

30 мая трагически оборвалась жизнь российского актера и каскадера Алексея Войткова. Артист погиб во время страшного ДТП на Крымском мосту.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Как уточнено порталом МыКерчь.рф, Алексей на своем "УАЗе Патриот" направлялся из Керчи в сторону материка, из-за технической неисправности сделал остановку. Каскадер выставил соответствующий знак, прижался к обочине и шел за инструментами, когда водитель зерновоза, миновав знак аварийной остановки, ударил "Патриота" в левый задний угол, снеся заднюю дверь вместе с Войтковым.

По данным ресурса, изувеченное тело артиста осталось на дороге примерно в двадцати метрах от его "УАЗа", тогда как грузовая "Скания" остановилась лишь через шестьдесят метров: общая длина тормозного пути зерновоза - почти девяносто метров.