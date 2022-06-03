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16 минут назад

Невзоров получил гражданство Украины «за выдающиеся заслуги»

Елена Прошина

Президент Украины Владимир Зеленский предоставил гражданство признанному в России иноагентом журналисту Александру Невзорову и его супруге Лидии «за выдающиеся заслуги», заявил советник главы МВД Украины Антон Геращенко. Об этом сообщает РИА Новости.

Зеленский ответил на просьбу Невзорова
Фото: ТАССТАСС

По словам Геращенко, принятие в гражданство произведено с формулировкой «за выдающиеся заслуги перед страной».

«Спасибо Александр и Лидия, за Вашу смелость и честность. За искреннее желание помочь остановить войну и правдивую оценку реальной ситуации», — отметил он.

Напомним, в России против Невзорова возбуждено уголовное дело о фейках про российскую армию, он объявлен в розыск. 6 мая суд заочно арестовал журналиста. Невзоров неоднократно выступал с критикой российских властей.

Невзоров подал заявку на гражданство Украины

Ранее появились сообщения о том, что Невзоров и его супруга подали прошение об украинском гражданстве.

Общество,Антон Геращенко,Владимир Зеленский,Александр Невзоров,
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