Зеленский ответил на просьбу Невзорова

Президент Украины Владимир Зеленский предоставил гражданство признанному в России иноагентом журналисту Александру Невзорову и его супруге Лидии «за выдающиеся заслуги», заявил советник главы МВД Украины Антон Геращенко. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам Геращенко, принятие в гражданство произведено с формулировкой «за выдающиеся заслуги перед страной».

«Спасибо Александр и Лидия, за Вашу смелость и честность. За искреннее желание помочь остановить войну и правдивую оценку реальной ситуации», — отметил он.

Напомним, в России против Невзорова возбуждено уголовное дело о фейках про российскую армию, он объявлен в розыск. 6 мая суд заочно арестовал журналиста. Невзоров неоднократно выступал с критикой российских властей.