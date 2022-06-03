«Называл нищебродами»: продюсер Сазыкина об отношении Зеленского к россиянам

Продюсер Олеся Сазыкина поделилась подробностями совместной работы с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским. В интервью «Пятому каналу» она заявила, что во время съемок в России он называл граждан страны «нищебродами».

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Сазыкина познакомилась с будущим политиком на международном конкурсе «Новая волна», где он работал ведущим. Тогда она охарактеризовала его как «недооцененного маленького человечка». После этого продюсер сотрудничала с Зеленским еще в четырех проектах. Каждый раз коллеги замечали его неадекватное поведение, которые пытались объяснить полученными в детстве травмами.

«И он все время говорил: "На меня надо молиться, я вообще самый лучший, вы здесь вообще нищеброды"», — сообщила Сазыкина.