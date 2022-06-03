Пока вы спали: инфляционный шок в ЕС и "война на истощение" на Украине

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Генсек НАТО заявил о «войне на истощение»

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что конфликт на Украине будет завершен за столом переговоров, но сейчас идет «война на истощение». Его слова приводит CNN.

«Войны по своей природе непредсказуемы, и поэтому мы просто должны быть готовы к долгосрочной перспективе», - пояснил Столтенберг, отметив, что сейчас в ходе украинского кризиса потери несут и Россия, и Украина.

ЕС грозит инфляционный шок

Новые антироссийские санкции, предполагающие частичный отказ от российской нефти, приведут к еще большему разгону инфляции в Европе. При этом рост цен в еврозоне уже достиг исторического максимума в 8,1%, отмечают «Известия».

По данным экономистов, отказ от российского топлива обернется для ЕС дальнейшим ростом стоимости энергоресурсов и резким удорожанием логистики. Эксперты прогнозируют, что в скором времени европейские страны ждет обеднение больших масс населения, снятие многих социальных пособий и субсидий. А привычные атрибуты вроде утреннего стаканчика латте перейдут в разряд роскоши.

Южная Осетия повременит с вхождением в состав России

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев заявил о приостановке указа своего предшественника Анатолия Бибилова о проведении референдума по вопросу о вхождении республики в состав России. Об этом пишет газета «Известия».

Опрошенные изданием эксперты объяснили решение Гаглоева договоренностями с Москвой и нежеланием России портить отношения с Грузией во время украинского кризиса. «Если этот референдум состоится, это вызовет волнения в Грузии и поставит под сомнение власть и влияние партии «Грузинская мечта», которая более или менее лояльна к российской власти», - пояснил конфликтолог и эксперт Университета имени Григола Робакидзе (ГРУНИ) в Тбилиси Паата Закареишвили.

В России сокращается ассортимент техники и электроники

Ретейлеры зафиксировали снижение ассортимента электроники и бытовой техники в России на фоне заявлений западных компаний об уходе с российского рынка и из-за нарушения логистических цепочек поставок комплектующих. Об этом сообщает РБК.

Участники рынка отметили, что сильнее всего сократился ассортимент у таких марок как Bosch, Electrolux, Samsung, Miele, Dyson и Apple. При этом уход западных компаний открывает на российском рынке «окно возможностей» для их конкурентов из Китая и Турции. Также удовлетворению спроса будет способствовать параллельный импорт.

Казахстану пообещали перемены

В Казахстане на 5 июня назначен референдум о поправках к конституции, который должен принести в страну «десять ярких перемен». Он пройдет ровно через пять месяцев после январских протестов, в ходе которых погибли и были ранены десятки человек, пишет «Коммерсант».