Невзоров подал заявку на гражданство Украины

Признанный иноагентом журналист Александр Невзоров подал заявку на получение гражданства Украины. Как сообщает Ura.ru, вместе с ним заявку подала и его супруга, Лидия Невзорова.

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Запрос на гражданство направило консульство Украины в Италии, где у Невзорова якобы имеется недвижимость. Отмечается, что по п. 107 о порядке заявлений по вопросам гражданства, Украина обязана проверить супругов на присутствие в базе Интерпола и других международных организаций.

Напомним, что в конце марта Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Александра Невзорова по статье о распространении фейков о вооруженных силах (ВС) РФ. Основанием для этого стали публикации о спецоперации на Украине. Сам журналист с середины марта находится за границей.