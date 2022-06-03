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28 минут назад

СМИ: Невзоров подал заявку на гражданство Украины

Елена Прошина

Признанный иноагентом журналист Александр Невзоров подал заявку на получение гражданства Украины. Как сообщает Ura.ru, вместе с ним заявку подала и его супруга, Лидия Невзорова.

Невзоров подал заявку на гражданство Украины
Фото: ТАССТАСС

Запрос на гражданство направило консульство Украины в Италии, где у Невзорова якобы имеется недвижимость. Отмечается, что по п. 107 о порядке заявлений по вопросам гражданства, Украина обязана проверить супругов на присутствие в базе Интерпола и других международных организаций.

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Напомним, что в конце марта Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Александра Невзорова по статье о распространении фейков о вооруженных силах (ВС) РФ. Основанием для этого стали публикации о спецоперации на Украине. Сам журналист с середины марта находится за границей.

22 апреля Александр Невзоров был признан Минюстом иностранным агентом. 4 мая МВД объявило его в розыск.

Общество,Лидия Невзорова,Александр Невзоров,Следственный комитет,Интерпол,
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