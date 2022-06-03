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1 час назад

Опрос: Более 30% россиян ежедневно смотрят YouTube

Мир24

Каждый день контент на YouTube смотрят 33% россиян. А 23% не пользуются этим видеохостингом. Такие данные приводятся опросом, проведенным фондом «Общественное мнение», пишет РИА «Новости».

Более 30% россиян ежедневно смотрят YouTube
Фото: МТРК «МИР»МТРК «МИР»

Несколько раз в неделю видео на YouTube смотрят 11%, столько же делают это один раз в неделю или реже. Опрос проводился среди россиян, которые пользуются интернетом. На вопрос отвечали 78% респондентов.

По данным ФОМ, из непосредственной аудитории YouTube каждый день видеоролики смотрят 60%, 20% – несколько раз в неделю, 19% – раз в неделю или реже. Ролики с политическими новостями смотрят 14%, кино, фильмы и сериалы смотрят 12%, развлекательный контент предпочитают 11%, 6% – музыкальные клипы, 5% – научно-популярные и обещающие видео.

Половина родителей, имеющих детей в возрасте до десяти лет (в выборке эта группа составила 27%), сообщили, что их ребенок каждый день что-то слушает или смотрит на YouTube.

Еженедельный всероссийский поквартирный опрос «ФОМнибус» был проведен с 20 по 22 мая в 53 субъектах, 104 населенных пунктах России. В нем приняли участие 1500 человек, статистическая погрешность составляет не более 3,6%.

Напомним, ранее опросы показали, что более четверти российских родителей хотят видеть сыновей специалистами в IT-сфере, а более 60% респондентов в отпуске отвлекаются на решение рабочих вопросов.

Общество,Фонд "Общественное мнение",
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