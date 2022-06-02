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1 час назад

Стало известно об отъезде правозащитника Пономарева из России

Lenta.ruиещё 2

Общественный и политический деятель Лев Пономарев (включен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) покинул Россию. Об этом стало известно РИА Новости.

Стало известно об отъезде правозащитника Пономарева из России
Фото: ТАССТАСС

Источник агентства сообщил, что 80-летний правозащитник уехал из страны.

«Я думаю, что об этом все знают», — сказал он.

В ноябре 2021 года Пономарев стал первым физическим лицом, оштрафованным за отсутствие маркировки иноагента. Размер денежного взыскания составил 10 тысяч рублей. По словам правозащитника, штрафы ему назначили за репосты в соцсетях, в которых он не указывал, что внесен в реестр министерства юстиции. При этом Пономарев выразил недоумение, зачем указывать данную маркировку при репосте.

Ранее 2 июня сообщалось, что председатель Партии народной свободы (ПАРНАС) Михаил Касьянов уехал из России.

Общество,Лев Пономарев,Михаил Касьянов,РПР-Парнас,
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