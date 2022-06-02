Стало известно об отъезде правозащитника Пономарева из России

«Я думаю, что об этом все знают», — сказал он.

В ноябре 2021 года Пономарев стал первым физическим лицом, оштрафованным за отсутствие маркировки иноагента. Размер денежного взыскания составил 10 тысяч рублей. По словам правозащитника, штрафы ему назначили за репосты в соцсетях, в которых он не указывал, что внесен в реестр министерства юстиции. При этом Пономарев выразил недоумение, зачем указывать данную маркировку при репосте.