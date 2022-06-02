На Music Media Dome вручат призы лауреатам Национальной премии интернет-контента

«Не могу раскрывать все подробности, но отмечу помимо участия "звездных" ведущих, технологическую часть церемонии. В ней будет задействованы четыре сцены, почти сорок проекторов, 30 экранов в дополнение к панорамному экрану 360 градусов, который создаст эффект полного погружения, вращающуюся трибуна. Кроме того, сценаристы включили в шоу элементы популярного формата ScreenLife и технологии дипфейк», — рассказал директор по интегрированным коммуникациям Института развития интернета Александр Ляпин.