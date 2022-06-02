На Music Media Dome вручат призы лауреатам Национальной премии интернет-контента

2 июня на площадке Music Media Dome состоится торжественная церемония награждения победителей Национальной премии интернет-контента. Она будет вручаться впервые за создание социально значимого интернет-контента: проектам о культуре, истории, волонтерстве, благотворительности, образовательному и просветительский контенту, контенту о достижениях граждан России, а также проектам патриотической направленности.
Награды победителям, в частности, вручат первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко, официальный представитель МИД России Мария Захарова, министр просвещения России Сергей Кравцов, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, актриса Татьяна Васильева, шахматист Сергей Карякин.
В числе гостей и участников церемонии также генеральный директор Общества «Знание» Максим Древаль, актеры Анна Хилькевич и Вячеслав Манучаров, первый заместитель генерального директора холдинга ВГТРК Антон Златопольский, генеральный продюсер Okko Джаник Файзиев, блогер Дмитрий Пучков, телеведущий Вадим Галыгин, писатель Александр Цыпкин, журналист Андрей Колесников и другие.
Одними из ведущих церемонии, которая будет состоять из трех актов, станут популярный актер Сергей Бурунов и телеведущая Тутта Ларсен.
«Не могу раскрывать все подробности, но отмечу помимо участия "звездных" ведущих, технологическую часть церемонии. В ней будет задействованы четыре сцены, почти сорок проекторов, 30 экранов в дополнение к панорамному экрану 360 градусов, который создаст эффект полного погружения, вращающуюся трибуна. Кроме того, сценаристы включили в шоу элементы популярного формата ScreenLife и технологии дипфейк», — рассказал директор по интегрированным коммуникациям Института развития интернета Александр Ляпин.
Национальная премия интернет-контента будет вручена в 19 основных категориях, а также в 8 спецноминациях, ориентированных на актуальную общественную повестку.
На соискание премии принимались проекты (видеоролики, подкасты, статьи, проекты в СМИ и блогосфере, художественные и документальные сериалы, кинофильмы), цифровой релиз которых состоялся с сентября 2020 по декабрь 2021 года. Выдвигать проекты могли лидеры индустрии: российские СМИ, производители контента, видеохостинги, медиахолдинги, блогерские агентства — всего порядка 100 организаций.
Награда учреждена Институтом развития интернета (ИРИ) при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, стратегическим партнером выступил холдинг VK. Общий призовой фонд первой Национальной премии интернет-контента составляет 18 миллионов рублей.