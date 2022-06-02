Кеосаян обратился с призывом к Галкину

Кинорежиссер и телеведущий Тигран Кеосаян призвал Максима Галкина раскрыть свою гомосексуальность и только после этого «учить россиян, как им жить».
В интервью Youtube-каналу «Эмпатия Манучи» Кеосаян заявил, что Галкин построил свою карьеру на лжи, рассказывая консервативному обществу о любви к Алле Пугачевой.
«Ты обманул страну, поклонников. А если бы ты сказал: «Я мужиков люблю, а теперь шутка» — тогда пожалуйста. Ты или не учи меня, гражданина России, как жить, или разберись с этой историей», - сказал Кеосаян.
Режиссер заявил, что Галкину стоит сначала «разобраться со своей собственной совестью», а уж потом претендовать на «совесть нации».
В том же интервью Кеосаян заявил, что Филипп Киркоров «просто сошел с ума», защищая Галкина. Киркоров записал видеообращение, призвав главного редактора RT Маргариту Симоньян соблюдать журналистскую этику и не вести себя как «похабная бабка на базаре, разбрасывающая нечистоты слухов и сплетен». Это произошло после того, как Симоньян обвинила юмориста в лицемерии, заявив, что он гомосексуалист, прикрывающийся браком с Аллой Пугачевой.