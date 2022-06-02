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1 час назад

Дом моды Вячеслава Зайцева снова проиграл Москве в суде

Вероника Полынина

Дом моды Вячеслава Зайцева проиграл суд департаменту городского имущества Москвы, сообщает «Комсомольская правда».

Дом моды Вячеслава Зайцева снова проиграл Москве в суде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В начале апреля департамент подал иск в Арбитражный суд Москвы, требуя взыскать с Дома моды 4 млн 293 тысячи рублей пеней за несвоевременное внесение арендных платежей. Суд частично удовлетворил требования истца, обязав Дом моды выплатить 634 тысячи рублей просрочки и 44 тысячи рублей госпошлины в федеральный бюджет.

Ранее чиновники уже отсудили у детища Вячеслава Зайцева 19,4 млн рублей платежей за аренду, хотя изначально сумма иска составляла 58 млн рублей.

Последние годы кутюрье Вячеслав Зайцев страдает болезнью Паркинсона. Тем не менее, в январе 2022 года 84-летний модельер заявил, что полон сил и энергии и снова собирается встать у руля своего модного дома.

Общество,Вячеслав Зайцев,
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