Дом моды Вячеслава Зайцева снова проиграл Москве в суде

В начале апреля департамент подал иск в Арбитражный суд Москвы, требуя взыскать с Дома моды 4 млн 293 тысячи рублей пеней за несвоевременное внесение арендных платежей. Суд частично удовлетворил требования истца, обязав Дом моды выплатить 634 тысячи рублей просрочки и 44 тысячи рублей госпошлины в федеральный бюджет.

Ранее чиновники уже отсудили у детища Вячеслава Зайцева 19,4 млн рублей платежей за аренду, хотя изначально сумма иска составляла 58 млн рублей.

Последние годы кутюрье Вячеслав Зайцев страдает болезнью Паркинсона. Тем не менее, в январе 2022 года 84-летний модельер заявил, что полон сил и энергии и снова собирается встать у руля своего модного дома.