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33 минуты назад

В Минобрнауки раскрыли суть отказа от Болонской системы

Вероника Полынина

Отказ от Болонской системы не означает упразднение в России бакалавриата и магистратуры. Об этом заявил министр образования России Валерий Фальков в интервью «Коммерсанту».

Минобрнауки раскрыло подробности отказа от Болонской системы
Фото: ТАССТАСС

«Понимаете, речь не идет о том, что мы в одночасье вдруг отменим все, с чем жили больше 20 лет, и вернемся только к специалитету. Вовсе нет. Будут и бакалавриат, и магистратура», - сказал министр.

По его словам, системе бакалавриата и магистратуры «симпатизируют» выпускники школ, без нее не могут обойтись иностранные студенты. Кроме того, есть ряд профессий, для которых степень магистра является обязательным требованием.

«Поэтому будущее за уникальным сочетанием специалитета, бакалавриата и магистратуры. Но не нужно искусственно зажимать возможность развития специалитета и создавать преимущества бакалавриату и магистратуре. Надо дать возможность индустрии самой вместе с университетами определить, какая форма наиболее востребована», - подчеркнул Фальков.

По мнению главы министерства, Россия планирует «взять лучшее» из Болонской системы, поправив при этом «очевидные огрехи», например, когда человек без профильного образования поступает в магистратуру совершенно другого направления.

В РАН оценили предложение отказаться от Болонской системы

«Когда человек, имеющий базовое гуманитарное образование, вдруг идет в магистратуру на инженера. Или вы, будучи журналистом, пойдете на юриспруденцию, и непонятно, то ли вы юрист, то ли вы журналист», - пояснил глава Минобрнауки.

Уникальность российской системы высшего образования будет в том, что бакалавриат и магистратура будут «органично сочетаться с нашей исторической формой — специалитетом», а по ряду направлений специалитет должен быть в приоритете, добавил министр.

К Болонскому процессу Россия присоединилась в 2003 году. Он подразумевает двухуровневую систему образования: бакалавриат (4 года) и магистратура (2 года). Одной из целей такого решения было признание дипломов выпускников российских вузов на Западе.

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