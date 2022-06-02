Спутниковую платформу «Паллада» презентовали на конференции в Нижнем Новгороде

Фото: пресс-служба ЦИПР пресс-служба ЦИПР

В Нижнем Новгороде началась конференция ЦИПР-2022. В первый день было подписано восемь соглашений, продемонстрирована спутниковая платформа «Паллада» от Sitronics Group, первый российский KVM-коммутатор от холдинга «Росэлектроника», показана первая в России образовательная метавселенная «НЕЙМАРК.MetaVerse», а также объявлено о создании собственного представительства RTVI в метавселенной.

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Деловая программа первого дня ЦИПР-2022 была посвящена этическому измерению технологий и устойчивому будущему. Спикеры конференции обсудили цифровизацию госуправления, метавселенные, экспорт российских ИКТ, медиапотребление в новой реальности, ESG-повестку, влияние блокчейн-технологий на арт-рынок, цифровой театр и fashion tech.

Спутниковая платформа «Паллада» — это совокупность служебных бортовых систем, которые можно использовать для создания спутников различного назначения. Платформа предназначена для создания космических аппаратов массой от 80 до 200 килограммов и может применяться для оптического и радарного дистанционного зондирования Земли, а в перспективе — для предоставления услуг космической связи. Запуск первого космического аппарата на базе платформы планируется на 2024 год.

Сбер представил приоритетные цифровые проекты на ЦИПР-2022. Заместитель председателя правления Сбербанка Ольга Голодец рассказала о технологических решениях и разработках Сбера, направленных на цифровизацию различных отраслей экономики, социальной сферы и здравоохранения. По словам Голодец, цифровая облачная платформа Сбера легла в основу единой цифровой платформы «ГосТех». Кроме того,пСбер и Правительство Нижегородской области заключили соглашение о сотрудничестве и дальнейшем развитии цифровых сервисов. В частности, договорились о реализации на базе «Карты жителя» базовых сервисов для оплаты питания, льготного проезда, прохода через турникеты в учебных учреждениях, покупки билетов и прохода на объекты культуры и спорта регионального значения.

Центр искусственного интеллекта «Горький» вместе с проектным офисом стратегии развития Нижегородской области и IT-компанией AVM Technologies представили прототип первой в России образовательной метавселенной «НЕЙМАРК.MetaVerse». Он позволит «запустить» в виртуальном виде IT-кампус раньше окончания строительства, а также заинтересовать потенциальных абитуриентов, чтобы сформировать сообщество высококвалифицированных кадров для цифровой экономики.

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех представил первый российский KVM-коммутатор для управления десятком компьютеров с одного рабочего места. Устройство, созданное на базе российских комплектующих, предоставляет полнофункциональный удаленный доступ к персональным компьютерам, ноутбукам, серверному оборудованию.

Группа «Россети» представила платформу технологического управления, которая внедряется в сетевом комплексе в рамках построения единой архитектуры группы. Это первый элемент инфраструктурной платформы, которая обеспечивает информационный обмен с другими организациями.