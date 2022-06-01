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2 часа назад

Забудьте Пугачеву: Анатолий Вассерман рассказал, как по-настоящему обидеть Примадонну

Popcake.tv

Алла Пугачева вместе со своим супругом Максимом Галкиным уехали в Израиль. Стоит отметить, что Примадонна никак не высказывается о политической ситуации в мире, но ее все равно критикуют за эмиграцию.

Вассерман предложил способ по-настоящему обидеть Пугачеву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Теперь же об отъезде звезды решил высказаться интеллектуал Анатолий Вассерман. Он заявил о том, что самое главное наказание для Аллы Пугачевой будет, если ее просто забудут и перестанут обращать на нее внимание. Он считает, что Примадонне тогда станет обидно. При этом все оскорбления ей только нравятся, так как она хочет, чтобы о ней писали.

Пугачева отреагировала на оскорбительную надпись на фасаде Останкино

Напомним, на днях на «Останкино» пустили бегущую строку с оскорблениями Аллы Пугачевой. Она отреагировала на такие выпады и заявила, что люди, которые сделали это, совсем не интеллектуалы. Примадонна в данный момент наслаждается морем в Израиле, а ее супруг, Максим Галкин, ездит по стране с концертами. Кстати, Пугачева говорила о том, что вернется в Россию к осени, так как ее детям надо будет идти в школу. Последние месяцы они учились на удаленке.

Общество,Максим Галкин,Алла Пугачева,Анатолий Вассерман,
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