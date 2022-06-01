Вассерман предложил способ по-настоящему обидеть Пугачеву

Алла Пугачева вместе со своим супругом Максимом Галкиным уехали в Израиль. Стоит отметить, что Примадонна никак не высказывается о политической ситуации в мире, но ее все равно критикуют за эмиграцию.

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Теперь же об отъезде звезды решил высказаться интеллектуал Анатолий Вассерман. Он заявил о том, что самое главное наказание для Аллы Пугачевой будет, если ее просто забудут и перестанут обращать на нее внимание. Он считает, что Примадонне тогда станет обидно. При этом все оскорбления ей только нравятся, так как она хочет, чтобы о ней писали.