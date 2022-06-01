«Королева красоты» из Крыма ответила на травлю в Сети

Пользователи социальных сетей раскритиковали финалистку конкурса «Королева красоты- Крым. Весна - 2022» Ольгу Валееву за необычную внешность. В комментариях саму девушку назвали «страшной», а ее пухлые губы — «пельменями». В беседе с «Газетой.Ru» Валеева заявила, что не обращает внимания на критику, так как негативные комментарии пишут люди, у которых «не все хорошо».
«Никаких операций у меня не было, а губы колют сейчас 99,9% девушек. Я не обращаю внимания на комментарии, так как подобные оскорбления могут написать только люди, у которых, мягко говоря, не все хорошо. Умный человек не станет оскорблять незнакомого человека, судя по парочке неудачных фото. Да я даже на себя там не похожа, так говорят все, кто меня знает. Это самые неудачные снимки в моей жизни! Непонятный ракурс, под которым я действительно выгляжу в 3 раза больше. Но людям только дай повод. Очень жаль, что в наше время столько злых людей», — сказала она.
За финалистку конкурса красоты заступилась организатор мероприятия Юлия Кононенко. Она рассказала «Газете.Ru», что Валеева показала себя с лучшей стороны, и организаторы уже готовят для нее «статью-защиту» из-за негативных комментариев.
«Все участницы, которые прошли в финал конкурса, самые достойные. По поводу Ольги могу сказать, что она показала себя с лучшей стороны на конкурсе. Конечно, мы против негативных комментариев в ее адрес. Наш информационный партнёр готовит статью-защиты Ольги. Как и во всех конкурсах, жюри оценивали девушек по их подаче себя на сцене. У нас самое компетентное и заслуженное жюри», — пояснила Кононенко.
31 мая в Севастополе прошел финал конкурса «Королева красоты- Крым. Весна - 2022». Среди 20 финалисток выбрали четырех победительниц, которые получили награды и короны. Ольга Валеева стала «Миссис королева красоты — Крым». Однако зрители и пользователи в социальных сетях осудили решение жюри и обрушились с критикой на финалистку.