«Королева красоты» из Крыма ответила на травлю в Сети

«Никаких операций у меня не было, а губы колют сейчас 99,9% девушек. Я не обращаю внимания на комментарии, так как подобные оскорбления могут написать только люди, у которых, мягко говоря, не все хорошо. Умный человек не станет оскорблять незнакомого человека, судя по парочке неудачных фото. Да я даже на себя там не похожа, так говорят все, кто меня знает. Это самые неудачные снимки в моей жизни! Непонятный ракурс, под которым я действительно выгляжу в 3 раза больше. Но людям только дай повод. Очень жаль, что в наше время столько злых людей», — сказала она.