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12 минут назад

Россиянка, завоевавшая титул Миссис Крым, ответила на травлю в соцсетях

Газета.Ru

Пользователи социальных сетей раскритиковали финалистку конкурса «Королева красоты- Крым. Весна - 2022» Ольгу Валееву за необычную внешность. В комментариях саму девушку назвали «страшной», а ее пухлые губы — «пельменями». В беседе с «Газетой.Ru» Валеева заявила, что не обращает внимания на критику, так как негативные комментарии пишут люди, у которых «не все хорошо».

«Королева красоты» из Крыма ответила на травлю в Сети
Фото: Дмитрий ЕлащукДмитрий Елащук

«Никаких операций у меня не было, а губы колют сейчас 99,9% девушек. Я не обращаю внимания на комментарии, так как подобные оскорбления могут написать только люди, у которых, мягко говоря, не все хорошо. Умный человек не станет оскорблять незнакомого человека, судя по парочке неудачных фото. Да я даже на себя там не похожа, так говорят все, кто меня знает. Это самые неудачные снимки в моей жизни! Непонятный ракурс, под которым я действительно выгляжу в 3 раза больше. Но людям только дай повод. Очень жаль, что в наше время столько злых людей», — сказала она.

За финалистку конкурса красоты заступилась организатор мероприятия Юлия Кононенко. Она рассказала «Газете.Ru», что Валеева показала себя с лучшей стороны, и организаторы уже готовят для нее «статью-защиту» из-за негативных комментариев.

«Все участницы, которые прошли в финал конкурса, самые достойные. По поводу Ольги могу сказать, что она показала себя с лучшей стороны на конкурсе. Конечно, мы против негативных комментариев в ее адрес. Наш информационный партнёр готовит статью-защиты Ольги. Как и во всех конкурсах, жюри оценивали девушек по их подаче себя на сцене. У нас самое компетентное и заслуженное жюри», — пояснила Кононенко.

31 мая в Севастополе прошел финал конкурса «Королева красоты- Крым. Весна - 2022». Среди 20 финалисток выбрали четырех победительниц, которые получили награды и короны. Ольга Валеева стала «Миссис королева красоты — Крым». Однако зрители и пользователи в социальных сетях осудили решение жюри и обрушились с критикой на финалистку.

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