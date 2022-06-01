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25 минут назад

Многодетный отец из Мурманска пригласил Путина в гости

Елена Прошина

Житель Мурманска и многодетный отец Махмут Халитов пригласил президента России Владимира Путина в гости.

С данным предложением к главе государства мужчина обратился во время награждения медалями ордена и орденом «Родительская слава», которое проходило по видеосвязи, передает «РИА Новости».

«Хотелось бы пригласить вас в Мурманск лично. Я думаю, если сейчас не получится, когда на пенсию пойдете, у вас много будет времени. Приглашаем вас», — сказал Халитов.

Еще один награжденный орденом «Родительская слава» многодетный отец из Якутска Петр Пестряков также пригласил Путина на национальный праздник Ысыах, который состоится в конце июня.

Путин дал обещание российским детям

Президент России поблагодарил мужчин за их предложения и пообещал постараться приехать в гости и на праздник.

Общество,Видео,Владимир Путин,
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