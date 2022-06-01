С Ивлеевой потребуют 250 млн рублей через суд

Тренер из Санкт-Петербурга Виталий Гудков решил подать в суд на блогера Настю Ивлееву из-за ее фитнес-марафона. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным Mash, тренер счел, что курс фитнеса с вином нарушает закон о защите прав потребителей и «может навредить».
Тренер рассказал, что решил купить курс Ивлеевой после рассказов своих подписчиков.
«Ты ничего не понимаешь, вот некая инстадива Настя Ивлеева, [сказала], что самое главное в растяжке, это выбрать - красное вино или белое», - процитировал он одну из подписчиц.
После этого Виталий ознакомился с курсом Ивлеевой и заметил, что участникам марафона разрешают есть чипсы, а сама блогер пьет вино перед тренировкой.
«Я не шучу, серьезно говорю. Поднимает бокал, говорит: «Давайте». <…> Похудеть невозможно, как профессионал говорю, что это невозможно. Я уже не буду говорить про вред алкоголя, чипсы, конечно, на жареном масле с алкоголем», - отметил он.
Его коллега Маргарита добавила, что в марафоне не описаны ни граммовка, ни рецепты блюд, которые предлагают участникам.
«Я лично подаю на Ивлееву в суд, на 250 миллионов рублей - ровно столько, сколько она заработала, чтобы ее наказать», - заявил тренер.
В случае выигрыша он пообещал отдать деньги на благотворительность.
Ранее марафон Ивлеевой раскритиковала блогер Лена Миро. По ее мнению, люди, записывающиеся на такие марафоны, худеть точно не планируют.
«Как реагировать на такое - пей и худей! - я даже не знаю. Наверное, это настолько новое направление, стоящее на передовом крае науки физиологии», - заявила она.