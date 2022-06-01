С Ивлеевой потребуют 250 млн рублей через суд

Тренер из Санкт-Петербурга Виталий Гудков решил подать в суд на блогера Настю Ивлееву из-за ее фитнес-марафона. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Mash, тренер счел, что курс фитнеса с вином нарушает закон о защите прав потребителей и «может навредить».

Тренер рассказал, что решил купить курс Ивлеевой после рассказов своих подписчиков.

«Ты ничего не понимаешь, вот некая инстадива Настя Ивлеева, [сказала], что самое главное в растяжке, это выбрать - красное вино или белое», - процитировал он одну из подписчиц.

После этого Виталий ознакомился с курсом Ивлеевой и заметил, что участникам марафона разрешают есть чипсы, а сама блогер пьет вино перед тренировкой.

«Я не шучу, серьезно говорю. Поднимает бокал, говорит: «Давайте». <…> Похудеть невозможно, как профессионал говорю, что это невозможно. Я уже не буду говорить про вред алкоголя, чипсы, конечно, на жареном масле с алкоголем», - отметил он.

Его коллега Маргарита добавила, что в марафоне не описаны ни граммовка, ни рецепты блюд, которые предлагают участникам.

«Я лично подаю на Ивлееву в суд, на 250 миллионов рублей - ровно столько, сколько она заработала, чтобы ее наказать», - заявил тренер.

В случае выигрыша он пообещал отдать деньги на благотворительность.

Ранее марафон Ивлеевой раскритиковала блогер Лена Миро. По ее мнению, люди, записывающиеся на такие марафоны, худеть точно не планируют.