МегаФон проанализировал цифровые привычки детей

«МегаФон»: на телефоне дети в 6 раз активнее смотрят видео, чем играют

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Дети не любят разговаривать по телефону — средняя продолжительность исходящих вызовов не превышает двух минут в день, и в шесть раз активнее смотрят видео, чем играют. К таким выводам пришли эксперты компании «МегаФона», изучив цифровые привычки абонентов в возрасте от 3 до 14 лет.

В основу исследования мобильного оператора лег анализ пользовательского опыта на новом тарифе «МегаФон Kids». По его данным, продолжительность исходящих вызовов в среднем не превышает двух минут в день. Примерно столько же времени детьми тратится на входящие звонки. Активнее всего они пользуются гаджетами для просмотра видео — на видеосервисы приходится 44 процента трафика. Второй по популярности вид активности — интернет-серфинг (19 процентов), далее следуют мессенджеры (13 процентов) и социальные сети (9 процентов). А вот игры занимают только 7 процентов от общего объема трафика.

Чаще всего юные пользователи смотрят YouTube — на него приходится 23 процента мобильного трафика. Затем следуют TikTok с 15 процентами и Telegram с показателем в 9 процентов. В пятерку самых популярных сервисов у детей также входят Вконтакте (7 процентов) и GoogleMarket (6 процентов).

В списке наиболее популярных игр — раннер Subway Surfers, королевская битва Garena free fire, шутер Roblox, онлайн-версия настольной игры лудо Ludo King, головоломка Fill The Fridge. Пользователи устройств на IOS также играли в королевскую битву PUBG, головоломку Fishdom и виртуальный бильярд 8 Ball Pool.