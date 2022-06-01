В кинотеатрах начнут показывать отечественные сериалы

Из-за западных санкций в российских кинотеатрах на фоне отсутствия мировых премьер начнут показывать отечественные сериалы. Об этом пишут «Ведомости».

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Так, 9 июня на большие экраны выйдут первые эпизоды сериала «Два холма» о мире, в котором победил матриархат. По словам гендиректора ЦПШ Вадима Верещагина, показывать сериал в кинотеатрах было решено после его удачного старта онлайн на видеосервисе Start. Также сказался комедийный жанр сериала, так как в кинопрокате сейчас наблюдается дефицит развлекательного контента.

Как рассказала президента киносети «Каро» Ольга Зинякова, на такой шаг кинотеатры пошли из-за отсутствия зарубежных фильмов в прокате. По ее мнению, спросом будут пользоваться проекты, за которыми стоят известные первоисточники, к тому же они должны достойно выглядеть на экране и иметь широкую рекламную кампанию.

Свои оригинальные проекты также планируют выпускать в кинопрокат видеосервисы Okko, Premier и Kion. Для них это дополнительные возможности для маркетинга.

Ранее директор по маркетингу сети кинотеатров Ирина Корнева рассказала о перспективах российских кинотеатров. По ее словам, нельзя сказать, что контента нет. Кинотеатры продолжают развиваться, в прокат попадают разные фильмы, чтобы каждый зритель мог подобрать что-то под себя.