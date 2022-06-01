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1 час назад

Раскрыт новый способ мошенничества в мессенджерах

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Россиянам раскрыли новый способ телефонного мошенничества в мессенджерах. Об этом в среду, 1 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на ВТБ.

Россиянам раскрыли новый способ телефонного мошенничества
Фото: Depositphotos / spukkatoDepositphotos / spukkato

По информации источника, аферисты звонят своим потенциальным жертвам с помощью робота через популярные мессенджеры и просят подтвердить заявку на смену доверенного номера телефона или на оформление кредита. Если человек говорит, что никакой заявки он не оставлял, робот автоматически переключает его на лжеспециалиста банка.

В телефонном разговоре злоумышленники пытаются получить уникальный номер клиента, данные банковской карты и коды из СМС для входа в личный кабинет.

Вице-президент ВТБ Никита Чугунов объяснил популярность этого способа тем, что отследить злоумышленников через эти каналы гораздо труднее. Он посоветовал при помощи настроек в смартфоне разрешать входящие звонки в мессенджерах только с номеров из телефонной книжки.

Чугунов напомнил, что реальные сотрудники кредитных организаций не звонят клиентам через мессенджеры и не запрашивают конфиденциальные данные.

Ранее россиянам перечислили порядок действий при оформлении на них кредита мошенниками.

Общество,Банк ВТБ,
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