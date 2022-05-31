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1 час назад

Вузам рекомендовали отказаться от программы обмена студентами с ЕС

Елена Прошина

Минобрнауки России рекомендовало российским вузам воздержаться от сотрудничества в рамках программы ЕС по обмену студентами Erasmus+. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

Вузам рекомендовали отказаться от программы обмена студентами с ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ведомстве напомнили, что 8 апреля Совет ЕС запретил финансовую и нефинансовую поддержку российским государственным или находящимся под контролем властей организациям по линии финансируемых из европейского бюджета программ.

Программу Erasmus более 30 лет финансирует Евросоюз. Она направлена на поддержку и развитие сотрудничества с РФ в сфере образования и обучения. В частности, речь идет о финансовой поддержке обмена студентами.

Erasmus+ является краткосрочной программой и предусматривает обмен студентами на один семестр. В России в ней участвуют МГУ им. Ломоносова, ВШЭ, РГГУ и другие крупные вузы.

Общество,Минобрнауки России,ВШЭ,Совет Европы,МГУ,ЕС,
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