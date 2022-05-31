Вузам рекомендовали отказаться от программы обмена студентами с ЕС

Минобрнауки России рекомендовало российским вузам воздержаться от сотрудничества в рамках программы ЕС по обмену студентами Erasmus+. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

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В ведомстве напомнили, что 8 апреля Совет ЕС запретил финансовую и нефинансовую поддержку российским государственным или находящимся под контролем властей организациям по линии финансируемых из европейского бюджета программ.

Программу Erasmus более 30 лет финансирует Евросоюз. Она направлена на поддержку и развитие сотрудничества с РФ в сфере образования и обучения. В частности, речь идет о финансовой поддержке обмена студентами.