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1 час назад

Соловьев предложил отправить Кадырова на «переобучение» Куйвашева

Ura.Ruиещё 6

Телеведущий Владимир Соловьев предложил отправить главу Чечни Рамзана Кадырова в Свердловскую область, чтобы он «обучил» губернатора Евгения Куйвашева. С таким предложением журналист выступил в утреннем эфире шоу «Соловьев.LIVE».

«Может, действительно, надо Рамзана Ахматовича [Кадырова] отправить [в Свердловскую область], чтобы уму-разуму поучил Куйвашева. Ну вот просто удивительно. Мда…», — сообщил Соловьев.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал екатеринбургский лицей №12, где учащиеся устроили танец, в котором можно усмотреть «признаки ЛГБТ». Директор лицея Любовь Кулева сообщила URA.RU, что не видит в танце лицеистов ничего дурного. В мэрии также подчеркнули, что вышло недоразумение, и дети всего лишь неудачно спародировали молодежный клип. Однако региональный министр образования Юрий Биктуганов заявил, что Кулеву нужно уволить.

ФСБ пресекла покушение на убийство Владимира Соловьева

Родители собирают подписи в поддержку директора, а губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вступился за Кулеву.

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