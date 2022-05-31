Вера Сотникова подаст в суд на соседа по даче

Актриса Вера Сотникова намерена подать в суд на соседа по даче, который купил территорию, прилегающую к ее участку. Об этом артистка рассказала в эфире телеканала »НТВ».

«Он купил землю, которая прилегает к моему участку, прямо под забор, где находится моя инфраструктура: септик и столб с счетчиком. Теперь ни я не могу туда подойти, ни даже инженеры электросети», — заявила Сотникова.

Она отметила, что изначально у них с соседом были дружеские отношения. Все изменилось, когда актриса заболела коронавирусом и «вырубилась на долгое время», попав в больницу. Артистка призналась, что сосед не хочет идти на контакт, он также повредил ее электросети. Ко всему прочему однажды утром Сотникова обнаружила, что перед вторым выходом из ее дома стоит кирпичная стена.