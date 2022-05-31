В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 63.10EUR 64.72
Войти в почту
25 минут назад

Актриса Вера Сотникова подаст в суд на соседа по даче из-за участка

Газета.Ru

Актриса Вера Сотникова намерена подать в суд на соседа по даче, который купил территорию, прилегающую к ее участку. Об этом артистка рассказала в эфире телеканала »НТВ».

Вера Сотникова подаст в суд на соседа по даче
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Он купил землю, которая прилегает к моему участку, прямо под забор, где находится моя инфраструктура: септик и столб с счетчиком. Теперь ни я не могу туда подойти, ни даже инженеры электросети», — заявила Сотникова.

Она отметила, что изначально у них с соседом были дружеские отношения. Все изменилось, когда актриса заболела коронавирусом и «вырубилась на долгое время», попав в больницу. Артистка призналась, что сосед не хочет идти на контакт, он также повредил ее электросети. Ко всему прочему однажды утром Сотникова обнаружила, что перед вторым выходом из ее дома стоит кирпичная стена.

«Я была справедлива, была толерантна, добра. Но с этого момента добрая и интеллигентная Вера Сотникова заканчивается. Я вступаю в такую борьбу, что им мало не покажется», — заключила она.

Общество,Вера Сотникова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители