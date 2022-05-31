В Мелитополе начали принимать документы на получение гражданства РФ

В городе Мелитополь начался прием документов на получение российского гражданства. Об этом сообщил в своем Telegram-канале член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов .

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, упрощающий порядок получения российского гражданства для детей-сирот и недееспособных лиц из Донецкой и Луганской народных республик или Украины. С заявлениями о приеме в гражданство РФ таких лиц вправе обратиться, например, опекуны и попечители, являющиеся гражданами РФ, ЛНР, ДНР или Украины.