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29 минут назад

В Мелитополе начали принимать документы на получение гражданства РФ

Елена Прошина

В городе Мелитополь начался прием документов на получение российского гражданства. Об этом сообщил в своем Telegram-канале член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

В Мелитополе начали принимать документы на получение гражданства РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, в городе открылось первое подразделение федеральной миграционной службы Российской Федерации.

«С сегодняшнего дня начинается прием документов для получения российского гражданства. Прием документов осуществляется в Центре предоставления административных услуг по ул. Чернышевского, 37», - написал Рогов.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, упрощающий порядок получения российского гражданства для детей-сирот и недееспособных лиц из Донецкой и Луганской народных республик или Украины. С заявлениями о приеме в гражданство РФ таких лиц вправе обратиться, например, опекуны и попечители, являющиеся гражданами РФ, ЛНР, ДНР или Украины.

Общество,Владимир Рогов,Владимир Путин,
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