Пока вы спали: военная операция Турции и потери России от эмбарго

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Турция готовит военную операцию в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция намерена завершить работу по созданию зоны безопасности вдоль своих границ. Вопрос зачистки 30-километровой приграничной зоны в Сирии был поднят на переговорах с президентом России Владимиром Путиным, сообщает «Коммерсант».

При этом угрозы президента Эрдогана начать новую операцию в Сирии прозвучали одновременно с дискуссией на тему вступления Швеции и Финляндии в НАТО, против которого выступает Анкара. По мнению экспертов, они выглядят как часть торга и с Москвой, и с Вашингтоном.

Bloomberg подсчитал потери России от нефтяного эмбарго

Россия недополучит около $22 млрд нефтяных доходов из-за согласованного странами Евросоюза нефтяного эмбарго. Об этом со ссылкой на агентство Bloomberg пишет «Коммерсант».

Согласно подсчетам, Россия потеряет около $10 млрд в год из-за запрета на поставки нефти в ЕС по морю и еще около $12 млрд из-за прекращения поставок в Польшу и Германию через северную ветку нефтепровода «Дружба». Однако $10 млрд ежегодных поступлений сохранятся за счет поставок в Венгрию, Словакию и Чехию.

Российские энергетики ищут поставщиков запчастей

Российские энергетические компании уже столкнулись с нехваткой запчастей, что помешало провести им плановые работы в мае. Сейчас по рекомендации Минэнерго они ищут новых поставщиков для подготовки к будущему отопительному сезону, сообщают «Известия».

Согласно протоколу совещания у замглавы Минэнерго Евгения Грабчака от 16 мая, с проблемами столкнулись «Т Плюс», «РусГидро», «Лукойл», «Росатом», «Фортум», «Квадра», «Энел Россия» и ряд других компаний. При этом эксперты отмечают, что большинство закупок оборудования было проведено годом ранее, у задействованного сейчас еще не выработан ресурс, и энергетики сумеют подготовиться к осенне-зимнему периоду.

Российскому авторынку предрекли падение

Эксперты агентства Russian Automotive Market Research (НАПИ) прогнозируют, что при самой благоприятной ситуации продажи машин в России по итогам года могут упасть на 66%. При реализации худшего сценария - на 74%. Что происходит на российском авторынке, разбирались «Известия».

Специалисты напомнили, что после введения санкций западными странами подавляющее большинство иностранных автомобильных компаний прекратили поставки машин и приостановили свою деятельность в России. При этом существенного изменения ситуации к концу года ждать не стоит, предупреждают они.

Рубль пошел в рост

Ослабление рубля на минувшей неделе оказалось непродолжительным. Уже в понедельник российская нацвалюта отыграла потерянные позиции, показав на торгах Московской биржи рост до 61,03 руб./$, отмечает «Коммерсант».