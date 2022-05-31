Что изменится в жизни россиян с 1 июня

Индексация МРОТ, прожиточного минимума, выплат для неработающих пенсионеров; ужесточение контроля за оборотом оружия и наказаний для нарушителей противопожарной безопасности в лесах - эти и другие изменения, вступающие в силу в июне, - в обзоре «Рамблера».

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Вступление в силу закона о публичной власти

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1 июня вступает в силу принятый в декабре 2021 года закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». Он определяет принципы деятельности руководства субъектов РФ и устанавливает, что федеральные, региональные органы власти и местного самоуправления «в их совокупности входят в единую систему публичной власти», их согласованное функционирование и взаимодействие обеспечивает президент РФ.

Законом устанавливается пятилетний срок губернаторских полномочий, а также полномочий региональных парламентов. Главы субъектов РФ лишаются права называться президентами республик и должны официально именоваться губернаторами или главами регионов.

Повышение пенсий, МРОТ и прожиточного минимума

С июня на 10% будут проиндексированы пенсии неработающим пенсионерам, МРОТ и прожиточный минимум. Неработающие пенсионеры в среднем ежемесячно будут получать 19 360 рублей, а размер МРОТ будет составлять более 15 278 рублей. Увеличатся зарплаты более четырех миллионов работников, вырастут и ежемесячные пособия на ребенка до 3 лет и на детей от 3 до 17 лет из семей с низкими доходами. По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, для поддержки свыше 50 млн граждан власти выделили более 500 млрд рублей.

Изменения в системе господдержки

С 1 июня вступят в силу новые поправки в закон, которые коснутся россиян, получающих социальные выплаты на банковскую карту. Реквизиты банковских счетов, на которые граждане хотели бы получать выплаты, будут передаваться в органы социальной защиты автоматически. Для этого нужно предоставить согласие на передачу данных на Госуслугах.

Граждане также смогут узнавать о поступлении пенсий и других социальных выплат онлайн в личном кабинете. Также программа будет информировать, если зачисление пенсии невозможно по тем или иным причинам. Уведомления можно самостоятельно подключить на Госуслугах.

Кроме того, граждан начнут уведомлять о доступных для них мерах социальной поддержки. Для этого также необходимо дать согласие на Госуслугах.

Ужесточение правил получения оружия

С 29 июня возраст приобретения оружия будет повышен с 18 лет до 21 года. При этом купить гладкоствольное многозарядное ружье (полуавтомат) можно будет только после двух лет владения охотничьей двустволкой или одностволкой. Закон также вводит запрет на переделку оружия и его основных частей для изменения технических характеристик, определяющих его вид и категорию.

Лекарства для детей

С 29 июня в России разрешат лечить детей с онкологическими, гематологическими и другими тяжелыми заболеваниями в том числе так называемыми лекарствами офф-лейбл, которые назначают по показаниям, не упомянутым в инструкции по применению. Назначать эти препараты можно будет только после обязательного информирования и согласия самого больного или его представителя.

Кроме того, детям с тяжелыми заболеваниями разрешат до 21 года продолжать лечение в тех же медучреждениях, где их наблюдали в детском возрасте.

Увеличение противопожарных штрафов