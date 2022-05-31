Молоко «за вредность»: названы условия выдачи продукта

Министерство труда и социальной защиты России утвердило перечень вредных производственных факторов, при которых работникам выдают бесплатное молоко и другие равноценные пищевые продукты. Документ доступен на портале официальной правовой информации.

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В документе уточняется, что норма бесплатной выдачи молока составляет пол-литра, независимо от продолжительности смены сотрудника. В случае, если время работы составляет менее половины продолжительности рабочей смены, молоко не выдается.

Выдача и употребление данного продукта должны происходить в буфетах, столовых и других местах, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям. При этом подчеркивается, что замена молока сметаной, сливочным маслом или иными продуктами, не установленными в документе, не допускается.

Также отмечается, что молоко или другие равноценные пищевые продукты не выдаются, если работник бесплатно получает лечебно-профилактическое питание.