В Балашихе прошел авиафестиваль "Небо". Видео

Последний день федерального авиафестиваля "Небо: теория и практика" завершился в воскресенье в Балашихе. Мероприятие проходило на подмосковном аэродроме "Черное".

На видео Ruptly десятки летательных аппаратов готовятся ко взлету, а зрители мероприятия с удовольствием приветствую пилотов.

Кроме того, на кадрах видно, как машины проходят различные полосы препятствий и выполняют виражи в небе. Так, пилоты на самолетах Як-52 и Як-54 продемонстрировали спортивные фигуры "Зеркало", "Пропеллер" и "Петля Нестерова".