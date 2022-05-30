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5 часов назад

В Балашихе прошел авиафестиваль "Небо". Видео

Александр Кузьмин

Последний день федерального авиафестиваля "Небо: теория и практика" завершился в воскресенье в Балашихе. Мероприятие проходило на подмосковном аэродроме "Черное".

На видео Ruptly десятки летательных аппаратов готовятся ко взлету, а зрители мероприятия с удовольствием приветствую пилотов.

Кроме того, на кадрах видно, как машины проходят различные полосы препятствий и выполняют виражи в небе. Так, пилоты на самолетах Як-52 и Як-54 продемонстрировали спортивные фигуры "Зеркало", "Пропеллер" и "Петля Нестерова".

Организаторы фестиваля сообщили, что впервые в истории проведения соревнования был проведен женский зачет. По словам победителя женской категории пилотов Ксении Гриндберг, это важное событие в авиаспорте.

Общество,Видео,
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