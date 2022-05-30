В Балашихе прошел авиафестиваль "Небо". Видео

Последний день федерального авиафестиваля "Небо: теория и практика" завершился в воскресенье в Балашихе. Мероприятие проходило на подмосковном аэродроме "Черное".
На видео Ruptly десятки летательных аппаратов готовятся ко взлету, а зрители мероприятия с удовольствием приветствую пилотов.
Кроме того, на кадрах видно, как машины проходят различные полосы препятствий и выполняют виражи в небе. Так, пилоты на самолетах Як-52 и Як-54 продемонстрировали спортивные фигуры "Зеркало", "Пропеллер" и "Петля Нестерова".
Организаторы фестиваля сообщили, что впервые в истории проведения соревнования был проведен женский зачет. По словам победителя женской категории пилотов Ксении Гриндберг, это важное событие в авиаспорте.