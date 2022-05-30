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2 часа назад

Россиянам рассказали, какая кисломолочка может пропасть из магазинов

Секрет Фирмы

Российская кисломолочная продукция готовится на закваске, 80% которой завозится из-за рубежа — Дании, Болгарии и Италии, сообщают эксперты. По их словам, ресурсов у отечественных производителей хватит лишь на кефир, а вот сметана, творог и другие продукты могут стать редкостью. Иностранные компании отказываются работать с Россией из-за санкций, к тому же заметно усложнились оплата товара и его доставка.

Как объяснила Светлана Бронникова, руководитель терапевтических программ Центра интуитивного питания и психотерапии расстройств пищевого поведения IntuEat, в СССР на отечественную закваску приходилось 98–99% рынка. Но затем страна перешла к рыночной экономике, и узкая направленность перестала быть актуальной, заявила Бронникова. В новейшее время Россия стала закупать более дешёвую закваску у иностранных партнёров.

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Отечественные производители покрывают 12% рынка закваски, её делают в Барнауле и Угличе. Но этого мало, а имеющихся запасов зарубежного сырья хватит лишь на полгода. С кефиром проблем не возникнет, но творог, сметана, йогурт и сыры могут пропасть из магазинов. Бронникова отметила, что заменить импортные поставки отечественными можно, но это долгий процесс.

«Уйдут годы. Необходимы инвестиции, технологии, современное оборудование. В среднем биофабрика обойдётся в миллиард евро», — добавила она.

Тревогу производители молочной продукции начали бить заранее. Например, «Секрет» уже писал , что бизнесмены обеспокоились срывом поставок иностранной закваски и обратились к министру сельского хозяйства России Дмитрию Патрушеву.

Общество,Видео,Светлана Бронникова,Дмитрий Патрушев,
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