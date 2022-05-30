Российская кисломолочная продукция готовится на закваске, 80% которой завозится из-за рубежа — Дании, Болгарии и Италии, сообщают эксперты. По их словам, ресурсов у отечественных производителей хватит лишь на кефир, а вот сметана, творог и другие продукты могут стать редкостью. Иностранные компании отказываются работать с Россией из-за санкций, к тому же заметно усложнились оплата товара и его доставка.

Как объяснила Светлана Бронникова, руководитель терапевтических программ Центра интуитивного питания и психотерапии расстройств пищевого поведения IntuEat, в СССР на отечественную закваску приходилось 98–99% рынка. Но затем страна перешла к рыночной экономике, и узкая направленность перестала быть актуальной, заявила Бронникова. В новейшее время Россия стала закупать более дешёвую закваску у иностранных партнёров.

Отечественные производители покрывают 12% рынка закваски, её делают в Барнауле и Угличе. Но этого мало, а имеющихся запасов зарубежного сырья хватит лишь на полгода. С кефиром проблем не возникнет, но творог, сметана, йогурт и сыры могут пропасть из магазинов. Бронникова отметила, что заменить импортные поставки отечественными можно, но это долгий процесс.

«Уйдут годы. Необходимы инвестиции, технологии, современное оборудование. В среднем биофабрика обойдётся в миллиард евро», — добавила она.