Артистка Театра классического балета Касаткиной и Василева балерина Алеся Лазарева умерла в 20 лет. Девушка скончалась 29 мая. Ее смерть подтвердили в театре. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Алеся Лазарева завоевала золотую медаль на конкурсе артистов балета. 27 мая она танцевала подругу в Дон Кихоте.

«Сегодня, 29.05.2022, талантливой балерины не стало. Алеся была признанной балериной, артистичной, уточненной и сильной…», — говорится в сообщении театра «ВКонтакте».

«Это какой-то страшный кошмар! Она встала рано утром, пошла в ванную комнату и упала… Ей вызвали скорую… Врачи не смогли ее реанимировать», — цитирует mk.ru представителя театра.