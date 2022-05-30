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1 час назад

Умерла 20-летняя балерина Алеся Лазарева

Александр Котлеткин

Артистка Театра классического балета Касаткиной и Василева балерина Алеся Лазарева умерла в 20 лет. Девушка скончалась 29 мая. Ее смерть подтвердили в театре. Об этом сообщает «Газета.Ru».

1/13 Артистка Театра классического балета Касаткиной и Василева балерина Алеся Лазарева умерла в 20 лет
Фото: Страница Алеси Лазаревой в социальной сети "Вконтакте"
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2/13 Девушка скончалась 29 мая. Ее смерть подтвердили в театре
Фото: Страница Алеси Лазаревой в социальной сети "Вконтакте"
3/13 Алеся Лазарева завоевала золотую медаль на конкурсе артистов балета. 27 мая она танцевала подругу в Дон Кихоте
Фото: Страница Алеси Лазаревой в социальной сети "Вконтакте"
4/13 «Сегодня, 29.05.2022, талантливой балерины не стало. Алеся была признанной балериной, артистичной, уточненной и сильной…», — говорится в сообщении театра «ВКонтакте»
Фото: Страница Алеси Лазаревой в социальной сети "Вконтакте"
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5/13 «Это какой-то страшный кошмар! Она встала рано утром, пошла в ванную комнату и упала… Ей вызвали скорую… Врачи не смогли ее реанимировать», — цитирует mk.ru представителя театра
Фото: Страница Алеси Лазаревой в социальной сети "Вконтакте"
6/13 В конце апреля Алеся Лазарева стала победительницей международного конкурса «Арабеск» имени Екатерины Максимовой, получила Приз Галины Улановой «За одухотворенность танца»
Фото: Страница Алеси Лазаревой в социальной сети "Вконтакте"
7/13 Готовилась принять участие в XIV Международном конкурсе артистов балета в Большом театре
Фото: Страница Алеси Лазаревой в социальной сети "Вконтакте"
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Алеся Лазарева завоевала золотую медаль на конкурсе артистов балета. 27 мая она танцевала подругу в Дон Кихоте.

«Сегодня, 29.05.2022, талантливой балерины не стало. Алеся была признанной балериной, артистичной, уточненной и сильной…», — говорится в сообщении театра «ВКонтакте».

«Это какой-то страшный кошмар! Она встала рано утром, пошла в ванную комнату и упала… Ей вызвали скорую… Врачи не смогли ее реанимировать», — цитирует mk.ru представителя театра.

В конце апреля Алеся Лазарева стала победительницей международного конкурса «Арабеск» имени Екатерины Максимовой, получила Приз Галины Улановой «За одухотворенность танца». Готовилась принять участие в XIV Международном конкурсе артистов балета в Большом театре.

Общество,Фото,Екатерина Максимова,Галина Уланова,
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