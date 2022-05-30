В России появились четыре новых города-миллионника

Численность населения в Воронеже, Краснодаре, Красноярске и Перми преодолела порог в миллион человек. Об этом свидетельствуют предварительные итоги Всероссийской переписи населения 2021 года, сообщили ТАСС в Росстате.

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"Сразу четыре российских города - Краснодар, Красноярск, Пермь и Воронеж - пополнили клуб городов-миллионников. Теперь в стране 16 городов, численность постоянного населения которых насчитывает более 1 млн человек", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее, согласно данным переписи населения 2010 года, в список городов-миллионников в России входили Волгоград, Екатеринбург, Казань, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Уфа, Челябинск. В этих городских округах суммарно проживает почти четверть всего населения страны - 35,7 млн человек, добавили в Росстате.

Предварительные данные Всероссийской переписи населения показали, что в России постоянно проживают порядка 147,2 млн человек. По сравнению с переписью 2010 года население России увеличилось на 1,4% - это более двух миллионов человек. Как отмечают в Росстате, после завершения обработки данных окончательная численность населения по результатам переписи может незначительно увеличиться или уменьшиться.