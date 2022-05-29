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7 минут назад

Умер телеведущий Алексей Бегак

ТАССиещё 1

Российский художник и телеведущий Алексей Бегак умер в воскресенье на 63-м году жизни. Об этом сообщил ТАСС актер Леонид Ярмольник.

Умер телеведущий Алексей Бегак
Фото: ТАССТАСС

"Да, это произошло сегодня. Лешеньки не стало. Это мой близкий друг, я даже не знаю, что сказать", - заявил собеседник агентства.

Информация о смерти ведущего ранее появилась на платформе "Смотрим", принадлежащей медиахолдингу "ВГТРК". "С прискорбием сообщаем, что сегодня на 63-м году жизни скончался художник, ведущий программ телеканала "Россия - Культура" Алексей Бегак", - говорится в сообщении с уточнением, что о дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.

Сообщение об уходе из жизни Бегака ТАСС также подтвердили в управлении информационным взаимодействием и веб-ресурсов телеканала "Россия - Культура".

Общество,Алексей Бегак,Леонид Ярмольник,
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