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45 минут назад

Патриарх Кирилл прокомментировал решение Собора УПЦ

Илья Родин

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после литургии в храме Христа Спасителя прокомментировал решение Собора Украинской православной церкви о принятии дополнений в устав об управлении УПЦ, «свидетельствующих о полной самостоятельности и независимости». Об этом пишет ТАСС.

Патриарх Кирилл прокомментировал решение Собора УПЦ
Фото: ТАССТАСС

«Несмотря на любую картину, меняющую границы между государствами, церковь единого народа, вышедшего из киевской купели Крещения, как и сам народ, несомненно будет хранить в сердце своем, в памяти своей, в благочестивых обычаях своих это великое наследие предков, идущее от князя Владимира до сего дня, которые завещали нам единую церковь», - подчеркнул патриарх.

Он отметил также, что в России «с пониманием» относятся к тому, что предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий вынужден вести продуманную политику.

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«Мы с пониманием относимся к тому, что блаженнейший митрополит Онуфрий и епископат должны максимально мудро сегодня действовать, чтобы не осложнять жизнь своего верующего народа», - уточнил Кирилл.

Патриарх полагает, что сформированные на Руси духовные ценности в настоящее время принесут «свой плод стояния за единство Церкви и за Божью правду».

Общество,Патриарх Кирилл,Иисус Христос,
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