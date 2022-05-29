Патриарх Кирилл прокомментировал решение Собора УПЦ

«Несмотря на любую картину, меняющую границы между государствами, церковь единого народа, вышедшего из киевской купели Крещения, как и сам народ, несомненно будет хранить в сердце своем, в памяти своей, в благочестивых обычаях своих это великое наследие предков, идущее от князя Владимира до сего дня, которые завещали нам единую церковь», - подчеркнул патриарх.