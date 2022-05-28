Умер скрипач группы "Крематорий" Вадим Саралидзе

Бывший скрипач группы "Крематорий" и писатель Вадим Саралидзе скончался на 63-м году жизни. Об этом сообщила его дочь, передает РЕН ТВ.

Вадим Саралидзе являлся постоянным скрипачом «Крематория» с 1987 по 1988 и с 1992 по 1993-й годы. После этого он стал сессионным и приглашенным музыкантом группы. Также поучаствовал в записи двух альбомов и нескольких концертах коллектива.