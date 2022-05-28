В России выявили 4 556 случаев заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 4 556, до 18 319 848. Об этом сообщили в субботу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В относительном выражении прирост числа заражений составил 0,02%.

В стране за сутки госпитализировали 2 106 заболевших против 1 972 днем ранее (прирост на 6,8%). Количество госпитализаций увеличилось в 43 регионах и снизилось в 35. В семи субъектах Федерации ситуация не изменилась.

Число выздоровевших

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом возросло за сутки на 5 844, до 17 725 440, сообщили в оперативном штабе.

Днем ранее сообщалось о 6 064 вылечившихся.

Доля выздоровевших, согласно данным штаба, выросла до уровня 96,8% от общего числа заражений.

Число смертей

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 86, до 378 870, сообщили в оперштабе.

Днем ранее было зарегистрировано 84 смерти.