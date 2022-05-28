В России выявили 4 556 случаев заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 4 556, до 18 319 848. Об этом сообщили в субботу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
В относительном выражении прирост числа заражений составил 0,02%.
В стране за сутки госпитализировали 2 106 заболевших против 1 972 днем ранее (прирост на 6,8%). Количество госпитализаций увеличилось в 43 регионах и снизилось в 35. В семи субъектах Федерации ситуация не изменилась.
Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом возросло за сутки на 5 844, до 17 725 440, сообщили в оперативном штабе.
Днем ранее сообщалось о 6 064 вылечившихся.
Доля выздоровевших, согласно данным штаба, выросла до уровня 96,8% от общего числа заражений.
Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 86, до 378 870, сообщили в оперштабе.
Днем ранее было зарегистрировано 84 смерти.
Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,07%, следует из данных штаба.