В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 66.40EUR 69.44
Войти в почту
22 минуты назад

Самая большая бутылка виски в мире ушла с молотка за 89 миллионов рублей

Lenta.ru

Анонимный покупатель приобрел на аукционе в Эдинбурге, Великобритания, самую большую бутылку виски в мире за 1,1 миллиона фунтов стерлингов (89,6 миллиона рублей). Об этом сообщает Metro.

Самая большая бутылка виски в мире продана за 89 миллионов рублей
Фото: из открытых источниковиз открытых источников

32-летняя бутылка односолодового виски Macallan объемом 311 литров и высотой 180 сантиметров, получившая название «Неустрашимая», ушла с молотка на аукционе Lyon & Turnbull. По своему объему она была сопоставима с 444 обычными бутылками виски. Книга рекордов Гиннесса официально признала ее самой большой в мире

FAH MAI HOLDINGS INC

Дэниел Монк из инвестиционной компании Fah Mai and Rosewin Holdings, который был инициатором создания бутылки, заявил, что для него это «больше, чем деньги».

«Это страсть. Проект создан в честь моего покойного отца, капитана Стенли Монка, который был исследователем и добился многих удивительных достижений», — сказал он.

Ожидалось, что «Неустрашимая» будет продана за 1,5 миллиона фунтов (122,2 миллиона рублей) и станет самой дорогой бутылкой виски в истории. Финальная стоимость напитка оказалась эквивалентна почти 92 фунтам стерлингов (7400 рублей) за глоток.

Имя «Неустрашимая» посвящено достижениям 11 исследователей и новаторов, чьи изображения помещены на этикетку.

«Проект с самого начала был приключением. Я начал связываться с исследователями во время локдауна, чтобы подключить их к проекту, и нашел людей, которые могли изготовить и наполнить самую большую бутылку шотландского виски. Вместе мы осуществили мечту», — подчеркнул Монк.

Ранее сообщалось, что редкая 142-летняя бутылка Cassidy’s Whiskey выставлена на аукцион после того, как ее нашли в старой сумке врача в Ирландии. Газета, в которую она была завернута, датируется 1899 годом, когда виски приписывали целебные свойства.

Общество,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители