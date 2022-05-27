Самая большая бутылка виски в мире продана за 89 миллионов рублей

Анонимный покупатель приобрел на аукционе в Эдинбурге, Великобритания, самую большую бутылку виски в мире за 1,1 миллиона фунтов стерлингов (89,6 миллиона рублей). Об этом сообщает Metro.

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32-летняя бутылка односолодового виски Macallan объемом 311 литров и высотой 180 сантиметров, получившая название «Неустрашимая», ушла с молотка на аукционе Lyon & Turnbull. По своему объему она была сопоставима с 444 обычными бутылками виски. Книга рекордов Гиннесса официально признала ее самой большой в мире

FAH MAI HOLDINGS INC

Дэниел Монк из инвестиционной компании Fah Mai and Rosewin Holdings, который был инициатором создания бутылки, заявил, что для него это «больше, чем деньги».

«Это страсть. Проект создан в честь моего покойного отца, капитана Стенли Монка, который был исследователем и добился многих удивительных достижений», — сказал он.

Ожидалось, что «Неустрашимая» будет продана за 1,5 миллиона фунтов (122,2 миллиона рублей) и станет самой дорогой бутылкой виски в истории. Финальная стоимость напитка оказалась эквивалентна почти 92 фунтам стерлингов (7400 рублей) за глоток.

Имя «Неустрашимая» посвящено достижениям 11 исследователей и новаторов, чьи изображения помещены на этикетку.

«Проект с самого начала был приключением. Я начал связываться с исследователями во время локдауна, чтобы подключить их к проекту, и нашел людей, которые могли изготовить и наполнить самую большую бутылку шотландского виски. Вместе мы осуществили мечту», — подчеркнул Монк.