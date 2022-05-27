Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов еще одну организацию

Минюст РФ включил в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, организацию "Апрельские тезисы". Это следует из информации на сайте ведомства.
"В соответствии с распоряжением Минюста России от 27 мая 2022 года в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено общество с ограниченной ответственностью "Апрельские тезисы", - говорится на сайте Минюста.
Отмечается, что эта организация была учреждена физическим лицом, ранее включенным в реестр.
"В данном случае речь идет о добросовестном выполнении указанным физическим лицом требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности", - отмечается в сообщении.
Уточняется, что согласно требованиям законодательства указанное юридическое лицо подлежит включению в реестр, а создаваемые им сообщения и материалы, распространяемые на территории Российской Федерации, подлежат обязательной маркировке.