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16 минут назад

Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов организацию "Апрельские тезисы"

ТАСС

Минюст РФ включил в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, организацию "Апрельские тезисы". Это следует из информации на сайте ведомства.

Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов еще одну организацию
Фото: РИА Новости РИА Новости

"В соответствии с распоряжением Минюста России от 27 мая 2022 года в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено общество с ограниченной ответственностью "Апрельские тезисы", - говорится на сайте Минюста.

Отмечается, что эта организация была учреждена физическим лицом, ранее включенным в реестр.

"В данном случае речь идет о добросовестном выполнении указанным физическим лицом требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что согласно требованиям законодательства указанное юридическое лицо подлежит включению в реестр, а создаваемые им сообщения и материалы, распространяемые на территории Российской Федерации, подлежат обязательной маркировке.

Общество,Минюст России,
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