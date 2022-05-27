В рамках премии "Мы вместе" появилась номинация для донбасских волонтеров

Спецноминация для волонтеров, помогающих гражданам Луганской и Донецкой Народных Республик и Украины, учреждена в рамках международной премии "Мы вместе". Об этом в пятницу сообщил председатель комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель платформы "Добро.рф" Артем Метелев, выступая на заседании организационного комитета премии.

Фото: Международная Премия #МЫВМЕСТЕ Международная Премия #МЫВМЕСТЕ

"С помощью спецноминаций "Мы вместе с Донбассом" мы сможем поощрить тех, кто помогает гражданам ЛДНР и Украины. В нее можно подавать социальные инициативы, направленные на улучшение благополучия жителей освобожденных территорий. Причем подавать можно не только готовые социальные проекты, но и истории поддержки. Стать участниками номинации могут как граждане России, так и Донецкой и Луганской народных республик", - приводит его слова пресс-служба движения "Мы вместе".

Видео дня

В пресс-службе уточнили, что в заявке авторам будет необходимо описать инициативу и указать ее цель, актуальность, ожидаемые результаты и планируемые мероприятия. Победители получат инфраструктурную и информационную поддержку своих инициатив, медиасопровождение от АНО "Национальные приоритеты", продвижение, возможность бесплатно путешествовать по России.

Как рассказала на заседании руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева, в новом сезоне премии по запросу НКО и социально ориентированного бизнеса были введены еще две новые номинации: "Лидер социальных изменений" и "Социальное предпринимательство". "Как и прежде, на премии рассматриваются проекты по развитию социальной инфраструктуры, образования, науки, здравоохранения и патриотизма. Номинаций действительно много, поэтому смело можно сказать, что премия охватывает все существующие сферы волонтерской деятельности", - отметила Разуваева.